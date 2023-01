Café littéraire Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Fêtons le Printemps des poètes par la lecture de textes sur le thème Frontières retenu pour cette année 2023, et par la (re)découverte de Rimbaud, « voyageur sans frontières » :

Arthur Rimbaud (1854-1891) surnommé « l’homme aux semelles de vent », toute sa vie, et dès le plus jeune âge, a voyagé au plus grand bonheur de la poésie, de la littérature, laissant à la postérité une œuvre qui intrigue par sa précocité. À vingt ans, ayant tout écrit, il a choisi de disparaître, menant une vie faite de périples, de voyages et d ‘explorations. Participons à la semaine la Langue française qui se décline cette année sur le thème du « temps » autour du slogan « Dis-moi dix mots à tous les temps ! » http://www.calilux.net/ Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains

