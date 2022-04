Café littéraire Luxeuil-les-Bains, 29 avril 2022, Luxeuil-les-Bains.

Café littéraire Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

À 14h Centre Social Saint Exupéry.

Jean-Marie Gustave Le CLÉZIO, né le 13 avril 1940 à Nice. Fortement imprégné par la culture mauricienne et bretonne de sa famille émigrée à l’île Maurice en 1793 où pendant des générations elle est intimement liée à la production sucrière, son ancêtre Eugène y ayant acquis en 1856 une villa et une plantation de canne à sucre dans la région de Moka. Il est de nationalité française et britannique.

Prix Nobel de littérature en 2008, il est l’auteur entre autre de : Le procès verbal (prix Renaudot 1963); L’Africain ; Le chercheur d’or; Le voyage à Rodrigues; Alma; etc.

Thème : Du sucre pour notre Café !

http://www.calilux.net/

dernière mise à jour : 2022-04-19 par