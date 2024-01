[Café littéraire] lisons ensembles aux Roches Domaine des Roches Dieppe, vendredi 23 février 2024.

[Café littéraire] lisons ensembles aux Roches Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Pour cette première édition, si vous avez des livres à faire découvrir, venez les partager, choisissons ensemble une lecture commune dont nous pourrons parler le mois prochain, partageons, échangeons et découvrons ! A vos bibliothèques et à bientôt.

Pour cette première édition, si vous avez des livres à faire découvrir, venez les partager, choisissons ensemble une lecture commune dont nous pourrons parler le mois prochain, partageons, échangeons et découvrons ! A vos bibliothèques et à bientôt. .

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23



L’événement [Café littéraire] lisons ensembles aux Roches Dieppe a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie