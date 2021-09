Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Café littéraire La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Café littéraire La Médiathèque, 23 octobre 2021, Orléans. Café littéraire

La Médiathèque, le samedi 23 octobre à 14:30

Venez découvrir notre sélection de romans français et étrangers, sans oublier les 1ers romans parmi les 521 sorties prévues pour la rentrée littéraire d’automne 2021 ! _En partenariat avec la librairie Les Temps Modernes._ En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Spécial rentrée littéraire La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans