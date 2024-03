Café Littéraire : La culture pied-noir Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, samedi 23 mars 2024.

Café Littéraire : La culture pied-noir par Maurice Calmein, fondateur du Cercle algérianiste en 1973. Samedi 23 mars, 15h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

La culture des Français d’Algérie ne se résume pas à Enrico Macias et aux merguez. Si elle reste méconnue en France, elle n’en existe pas moins depuis plus d’un siècle. Née de la rencontre des différents peuples qui se sont côtoyés en Algérie et qui ont créé ensemble ce pays, elle a continué de s’exprimer après l’exode de 1962 à travers des écrivains, des artistes, mais aussi des associations comme le Cercle Algérianiste. C’est son histoire et son illustration que Maurice Calmein présentera.

Né le 6 décembre 1947 à Oran

Crée le Cercle Algérianiste en 1973 (dont la première réunion a eu lieu à l’hôtel Le Faisan à Limoges) et le préside jusqu’en 1985. Devient ensuite président du Haut comité de l’Algérianisme jusqu’en 2002.

Crée en 1991 l’association humanitaire SOS Enfants du Liban qu’il préside depuis et dont l’action centrale est l’aide à un orphelinat chrétien au Liban.

Chevalier de la Légion d’Honneur, à titre associatif, et Chevalier de l’Ordre national du Mérite, à titre professionnel.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Cercle Algérianiste