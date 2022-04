Café littéraire – Jeudi 14 avril Médiathèque Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Café littéraire – Jeudi 14 avril

Médiathèque, 14 avril 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

Médiathèque, le jeudi 14 avril à 19:00

_Non loin d’un village isolé des Pyrénées, vit une femme, Mariette, avec son fils, que les gens nomment « l’ours »._ _C’est la tradition dans la vallée d’appeler ainsi les enfants sans père. Un être touchant dont on n’a jamais entendu le son de la voix mais qui communique magnifiquement avec le monde animal._ _Violaine Bérot revisite avec brio le thème de « l’enfant sauvage » tout en questionnant la place de l’humanité au sein du monde._ _Un roman à plusieurs voix qui bouleverse et interroge !”_ Née en 1967, **Violaine Bérot** vit dans les Pyrénées. Son parcours éclectique l’a menée de l’informatique à l’élevage de chèvres. Dans cette vie en soubresauts, une seule constante : écrire. Rencontre animée par Brice Torrecillas Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre avec l'autrice Violaine Bérot autour de son dernier livre "Comme des bêtes"

2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T21:00:00

