CAFÉ LITTÉRAIRE Je suis jeune, je suis artisan de paix par le Pôle des Correspondant de Francophonie sans frontières au Bénin ! Université d’Abomey-Calavi Abomey-Calavi, samedi 23 mars 2024.

CAFÉ LITTÉRAIRE Je suis jeune, je suis artisan de paix par le Pôle des Correspondant de Francophonie sans frontières au Bénin ! Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Samedi 23 mars, 09h00 Université d’Abomey-Calavi Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

À l’occasion de la journée internationale de la francophonie, FSF vous invite à son café littéraire à Cotonou au Bénin !

Le pôle des correspondants internationaux de Francophonie sans frontières au Bénin est heureux vous inviter à son café littéraire sur le thème Je suis jeune, je suis artisan de paix en présence du politiste et poète, de l’ouvrage Affaire de vers, Steewill Stevens SOSSOUKPE et du secrétaire général-adjoint de FSF, Jean Florentin AGBONA !

Programme

à partir de 9h à l’Université d’Abomey-Calavi, Zone Master CIFRED

Contact & Inscriptions : M. Rémus ARABA, benin[@]francophoniesf.org, +229 94 92 04 48

En savoir plus sur Francophonie sans frontières :

Organisation internationale non-gouvernementale ayant pour objectifs la promotion de la mobilité, des échanges et de la coopération dans l’espace francophone, Francophonie sans frontières (FSF) travaille de concert avec des institutions ainsi que des ONGs impliquées dans tous les aspects de la francophonie.

Initiative portée par une centaine de volontaires et bénévoles à travers le monde, nous contribuons à faire émerger une société civile soudée, solidaire, inclusive et agissante. C’est cela même ce qui nous anime, notre raison d’être : ensemble, créons des liens durables pour la francophonie !

Découvrir le reste de notre programme international pour le mois de la francophonie sur le site de Francophonie sans frontières !

Nous rejoindre, soutenir nos initiatives et adhérer à Francophonie sans frontières, cliquez ici !

Ensemble, créons des liens durables pour la francophonie ✨

Université d’Abomey-Calavi Université d’Abomey-Calavi Abomey-Calavi Zoca Abomey-Calavi Atlantique [{« type »: « phone », « value »: « +229 94 92 04 48 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@francophoniesf.org »}, {« type »: « email », « value »: « benin@francophoniesf.org »}] [{« link »: « https://www.francophoniesansfrontieres.org/nos-%C3%A9quipes/r%C3%A9seau-des-correspondants/ »}, {« link »: « https://www.francophoniesansfrontieres.org/2024/03/01/%C3%A9v%C3%A8nements-mois-de-la-francophonie-notre-programmation/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/francophonie-sans-frontieres/adhesions/adhesion-internationale-fsf-2024 »}]

Bénin Francophonie