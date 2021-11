Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique, Pontchateau CAFÉ LITTÉRAIRE DU PIAF Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

CAFÉ LITTÉRAIRE DU PIAF
2021-11-21 10:30:00 – 2021-11-21 12:00:00

2021-11-21 10:30:00 – 2021-11-21 12:00:00

Pontchâteau Loire-Atlantique La sélection de la bouquiniste

L’actualité des lecteurs : présentations, lectures et échanges

Les livres que vous voulez partager…

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets : collecte de livres pour ré-emploi Renseignements

Bouquinerie L’Exquimot 32 rue Ste Catherine 44160 Pont-Château 07 71 59 90 48

Organisation : Association Pont-Château Imaginatif Actif Festif 30 rue de la minoterie 44160 Pont-Château

06 22 19 22 40

dernière mise à jour : 2021-11-15

Pontchâteau