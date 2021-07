Le Muy Domaine de la cascade LE MUY, Var Café littéraire Domaine de la cascade Le Muy Catégories d’évènement: LE MUY

Domaine de la cascade, le samedi 10 juillet à 10:00

Café littéraire organisée par l’association Passeurs de mémoire, passeurs d’espoir. Rencontres avec des écrivains régionaux, historiens, littérature jeunesse, littérature généraliste

gratuit

rencontres et dédicaces avec des auteurs régionaux Domaine de la cascade 594 chemin des chênes 83490 Le Muy Le Muy Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T18:00:00

