Café littéraire derrière l’écran Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Café littéraire derrière l’écran Mairie de Colomiers, 5 avril 2022, Colomiers. Café littéraire derrière l’écran

Mairie de Colomiers, le mardi 5 avril à 18:00

### Café littéraire spécial expo | Derrière l’écran Mardi 5 avril à 18h À partir de l’exposition Les Images flottantes, écoutez les coups de coeurs de nos bibliothécaires pour des lectures et partagez les vôtres ! Gratuité | salle de conférences du Pavillon blanc Henri Molina ![Picto EspritCritique](images/programme/2021-20211_SEM2/Picto_EspritCritique.jpg) ### Café littéraire spécial expo | Derrière l’écran Mardi 5 avril à 18h À partir de l’exposition Les Images flottantes, écoutez les coups de coeurs de nos bibliothécaires pour des lectures et pa Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Café littéraire derrière l’écran Mairie de Colomiers 2022-04-05 was last modified: by Café littéraire derrière l’écran Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 5 avril 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne