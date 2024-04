Café littéraire De l’or brun dans nos poubelles déchets et détritus ! Place de la Baille Luxeuil-les-Bains, vendredi 24 mai 2024.

Café littéraire De l’or brun dans nos poubelles déchets et détritus ! Place de la Baille Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

14h au centre social St Exupéry

Romancier, essayiste, journaliste et philosophe Arthur KOESTLER (1905-1983) est un auteur (hongrois, naturalisé britannique), de romans historiques, de réflexions sur la peine de mort, de voyages littéraires et de science. Ses œuvres principales La Treizième Tribu, Le Zéro et l’Infini, Les Somnambules, Les Racines du hasard.

Thème De l’or brun dans nos poubelles déchets et détritus ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 14:00:00

fin : 2024-05-24 16:00:00

Place de la Baille Bibliothèque municipale

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Café littéraire De l’or brun dans nos poubelles déchets et détritus ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD