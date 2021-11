Café littéraire Cours-de-Pile, 24 novembre 2021, Cours-de-Pile.

Café littéraire Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile

2021-11-24 16:00:00 – 2021-11-24 Médiathèque 90 Route de Bergerac

Cours-de-Pile Dordogne

Café littéraire, lectures et dédicaces avec Michel Testut et Pierre Gonthier rencontre animé par Christian Ducrocq.

Avec l’association “Animateur bénévole à la « bibliothèque de Cours de Pile » : atelier d’écriture et club littéraire” : site https://ecriptoire.org/

Café littéraire, lectures et dédicaces avec Michel Testut et Pierre Gonthier rencontre animé par Christian Ducrocq.

Avec l’association “Animateur bénévole à la « bibliothèque de Cours de Pile » : atelier d’écriture et club littéraire” : site https://ecriptoire.org/

+33 5 53 63 48 92

Café littéraire, lectures et dédicaces avec Michel Testut et Pierre Gonthier rencontre animé par Christian Ducrocq.

Avec l’association “Animateur bénévole à la « bibliothèque de Cours de Pile » : atelier d’écriture et club littéraire” : site https://ecriptoire.org/

CAB

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile

dernière mise à jour : 2021-11-08 par