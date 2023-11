Café littéraire – « Coups de coeur » Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café littéraire – « Coups de coeur » Bibliothèque Batignolles Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans. gratuit sous condition

Café littéraire – « Coups de coeur » samedi 25 novembre de 11h salle bleue Un coup de coeur récent ? Un favori pour la rentrée littéraire ? Venez partager autour d’un café les lectures qui vous enthousiasment réservation conseillée Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr

logo Café Littéraire logo Café Littéraire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Batignolles Adresse 18, rue des Batignolles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Batignolles Paris latitude longitude 48.8843410037851,2.3220940410728

Bibliothèque Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/