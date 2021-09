Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Café littéraire, club de lecture adultes – Samedi 18 septembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Café littéraire, club de lecture adultes – Samedi 18 septembre Médiathèque Georges Wolinski, 18 septembre 2021, Fenouillet. Café littéraire, club de lecture adultes – Samedi 18 septembre

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 18 septembre à 10:30

Ce premier café littéraire de la saison culturelle sera l’occasion de découvrir les romans qui auront été récemment acquis par la média- thèque : romans frais et légers agré- mentés d’intrigues policières avec un soupçon de fantastique. Le tout servi avec des bandes-dessinées tout juste sorties du four. Un régal ! Venez nombreux déguster cette sélection. Le café et les gâteaux sont compris dans le menu. _**Ados et adultes (15 ans et +)**_ _**Activité gratuite**_

Sur réservation

Découvrez les nouveautés de la médiathèque ! Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet