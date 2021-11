Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Café littéraire : club de lecture adulte – Samedi 27 novembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Elle en profitera pour vous parler de la rentrée littéraire et des romans que vous pourrez retrou- ver en rayon. Un moment convivial durant lequel vous pourrez vous servir en boissons chaudes et biscuits. Les livres présentés pourront être empruntés à l’issue de l’animation.

Sur inscription

La bibliothécaire présentera à l’occasion de ce café littéraire une sélection autour des thématiques passées et en cours : les oiseaux et l’astronomie. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T12:00:00

