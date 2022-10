Café littéraire Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Café littéraire Bibliothèque Drouot, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 10h00 à 11h45

. gratuit

Café littéraire autour de l’œuvre d’Annie Ernaux A l’occasion du prix Nobel, décerné cette année à Annie Ernaux, la bibliothèque Drouot vous invite à un café littéraire autour de son œuvre. Ce club de lecture, nous donnera l’occasion de lire ou peut-être découvrir pour la première fois l’œuvre d’Annie Ernaux qui a su, par l’universalité de ses thèmes littéraires mais également par ses engagements politiques et féministes forts, acquérir une place très particulière dans la littérature contemporaine. Venez lire ou relire « Les Années » considéré comme son chef-d’œuvre. Dans ce roman total (titre initial) elle propose une traversée -aidée par ses journaux intimes, des photographies (non reproduites), des films ou des chansons- de sa mémoire 1941 à 2006. Convoquant à la fois le « je » et le « nous » elle propose une véritable mémoire sociale et politique. Ou bien « L’Évènement » qui décrit en 1964 -bien avant la légalisation de l’avortement- son parcours de jeune étudiante tentant de mettre un terme à sa grossesse. Ou encore « Regarde les lumières mon amour », un exercice à la Georges Perec, où elle décrit ses visites au centre commercial des Trois-Fontaines. Venez découvrir les textes présents à la bibliothèque et discutons ensemble de cette voix singulière de la littérature française qui à travers le récit de soi dresse un état du monde Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

bibliothèque café littéraire

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Drouot Adresse 11 rue Drouot Ville Paris lieuville Bibliothèque Drouot Paris Departement Paris

Bibliothèque Drouot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Café littéraire Bibliothèque Drouot 2022-12-10 was last modified: by Café littéraire Bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot 10 décembre 2022 Bibliothèque Drouot Paris Paris

Paris Paris