Berson, Gironde Café littéraire

Gironde

Café littéraire Berson, 3 décembre 2021

2021-12-03

Berson Gironde La bibliothèque municipale de Berson organise un café littéraire le vendredi 03 décembre à 18h30, salle de la mairie.

L’autrice Fanny Leblond présentera autour d’un café ou d’un thé son livre « L’enfant de l’Aube ».

Mairie de Berson 11 Avenue de la Libération Berson

