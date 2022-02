Café littéraire Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Envie de découvrir les coups de cœur de la rentrée littéraire de fin 2021, partager vos pépites et débattre de vos ressentis de lecture autour d'un café ? Alors rendez-vous le samedi 12 février de 10h30 à 12h à la Médiathèque La Page en cours ! contact.mediatheque-begard@orange.fr +33 2 96 45 35 56 http://www.mediathequesdutregorrural.bibenligne.fr/

