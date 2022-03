Café littéraire avec Sorour Kasmaï Médiathèque de Fontenilles, 30 mars 2022, Fontenilles.

Café littéraire avec Sorour Kasmaï

Médiathèque de Fontenilles, le mercredi 30 mars à 18:00

Dans le cadre de la **semaine du Prix du Jeune Écrivain 2022**, la **MédiaLudo** de Fontenilles accueillera le **mercredi 30 mars à 18h** **Sorour Kasmaï** – membre du jury du Prix, pour un **café littéraire et une séance de dédicaces**. Sorour Kasmaï est une auteure francophone d’origine iranienne. Elle étudie la langue et la littérature russes et se passionne de théâtre, elle en fait sa spécialité et son travail. Elle reçoit le prix Littéraire de l’Asie en 2006 pour “_La Vallée des aigles_” publié chez Actes Sud. Elle y a dirigé également la collection “_Horizons persans_” dédiée aux littératures iranienne et afghane. Elle publie en 2015 chez Robert Laffont, “_Un jour avant la fin du monde_”, un roman qui nous plonge au cœur de la révolution islamique en Iran, à travers le parcours d’une jeune fille à l’histoire personnelle tragique. La librairie _La Préface_ à Colomiers assurera une table de vente dédicace de ses ouvrages. Dernières parutions : * Ennemi de Dieu, Robert Laffont, 2020 * Un jour avant la fin du monde, Robert Laffont 2015 * La Vallée des aigles, Actes Sud 2006 * Le Cimetière de verre, Actes Sud 2002 Plus d’informations : [[https://www.pjef.net/](https://www.pjef.net/)](https://www.pjef.net/) Article 2015 Sorour Kasmaï : [Metrotime](https://fr.metrotime.be/interview/sorour-kasmai-une-realite-pas-quiranienne?fbclid=IwAR0_JglazrXsvHiaMlYfunswu5pf2CLs827DWsKd5ojY58Opu0kzFN46UVk)

Entrée libre

Rencontre / Débat / Dédicaces

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne



2022-03-30T18:00:00 2022-03-30T20:00:00