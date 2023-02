Café littéraire avec Marcus Malte, prix Femina 2016, au Bleuet Place Saint Just Banon Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon Banon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2023-03-18 11:00:00 – 2023-03-18 12:00:00

Alpes-de-Haute-Provence Banon Alpes-de-Haute-Provence Venez rencontrer l’écrivain Marcus Malte autour de son dernier livre : « Qui se souviendra de Phily-Jo ? » (Zulma, août 2022). Grand romancier et nouvelliste français, naviguant entre roman d’anticipation et policier, il a reçu le prix Femina 2016. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 https://www.lebleuet.fr/ Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

