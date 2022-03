Café littéraire avec HK – Sans haine, sans armes, sans violence Azay-sur-Cher, 26 mars 2022, Azay-sur-Cher.

Café littéraire avec HK – Sans haine, sans armes, sans violence Azay-sur-Cher

2022-03-26 17:00:00 – 2022-03-26

Azay-sur-Cher Indre-et-Loire Azay-sur-Cher

Un soir d’avril, alors qu’un virus a poussé la moitié de la planète à se confiner chez soi, Sandrine traverse un Paris quasi-désert pour retrouver son amie Annie, convalescente : « Je reviens de loin, ma belle, je l’ai eu, enfin c’est plutôt lui qui m’aeue, et c’était pas une petite grippe… » C’est ainsi qu’une caissière et une jeune retraitée se mettent en tête de créer un collectif d’écrivains occasionnels. Ensemble, ils vont écrire « l’après », conjuguer enfin le Moi en Nous ; et « comme le chant des oiseaux aux premières aurores », annoncer le jour nouveau. Le lecteur rencontrera autant de narrateurs que de personnages, et réfléchira avec eux à la société dans laquelle il veut vivre, dans un monde qui se ré-invente… Un roman tendre et sérieux d’un HK qui écrit comme il chante.

Café littéraire sur la base du roman d’HK Sans haine,

sans armes et sans violence à la Touline.

latouline37@gmail.com +33 2 47 50 43 84 https://www.latouline37.com/

HK

Azay-sur-Cher

