Café littéraire avec Emmanuelle Lambert au Bleuet Banon, 18 juin 2022, Banon. Café littéraire avec Emmanuelle Lambert au Bleuet Librairie Le Bleuet 9 a rue charles krug Banon

2022-06-18 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-18 Librairie Le Bleuet 9 a rue charles krug

Banon Alpes de Haute-Provence Banon EUR 12 12 A11h : rencontre autour du dernier livre d’Emmanuelle Lambert Le garçon de mon père », en partenariat avec l’association des Amis Jean Giono.

A 14h, randonnée littéraire « Giono, Furioso » d’Emmanuelle Lambert. Inscription nécessaire. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 http://www.lebleuet.fr/ Librairie Le Bleuet 9 a rue charles krug Banon

