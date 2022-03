Café littéraire avec Alain Mabanckou à la médiathèque de l’Alliance Française de Nairobi Alliance Française de Nairobi Nairobi Catégorie d’évènement: Nairobi

Rencontre littéraire avec Alain Mabanckou autour de trois oeuvres : Demain, j’aurai vingt ans, Verre cassé et Bleu-Blanc-Rouge Alliance Française de Nairobi Loita/Monrovia streets Nairobi

2022-03-10T15:00:00 2022-03-10T17:00:00

