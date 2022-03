Café littéraire avec Adeline Yzac Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Café littéraire avec Adeline Yzac Monpazier, 8 mars 2022, Monpazier. Café littéraire avec Adeline Yzac Monpazier

2022-03-08 18:30:00 – 2022-03-08

Monpazier Dordogne Rencontre avec Adeline Yzac autour de son roman “Fille perdue” suivie d’une dédicace et d’un verre de l’amitié. Rencontre avec Adeline Yzac autour de son roman “Fille perdue” suivie d’une dédicace et d’un verre de l’amitié. +33 5 53 22 69 99 Rencontre avec Adeline Yzac autour de son roman “Fille perdue” suivie d’une dédicace et d’un verre de l’amitié. ©pixabay.com

Monpazier

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Ville Monpazier lieuville Monpazier Departement Dordogne

Monpazier Monpazier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monpazier/

Café littéraire avec Adeline Yzac Monpazier 2022-03-08 was last modified: by Café littéraire avec Adeline Yzac Monpazier Monpazier 8 mars 2022 Dordogne Monpazier

Monpazier Dordogne