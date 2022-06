Café Littéraire au Café Mulot : « Léopoldine » de Thierry Consigny Maison de Victor Hugo, 23 juin 2022, Paris.

Le jeudi 23 juin 2022

de 14h00 à 15h00

. gratuit Ouvert à toutes et à tous! Le Café Mulot vous propose d’écouter notre invité en savourant nos pâtisseries maison avec une formule gourmande à 12,5€ comprenant une pâtisserie et une boisson chaude de votre choix!

Rencontrez Thierry Consigny, lors de la présentation de son nouvel ouvrage « Léopoldine », à résonance personnelle et hugolienne.

Le Café Mulot vous invite à rencontrer Thierry Consigny, enseignant à Sciences Po et publicitaire, lors de la présentation de son ouvrage « Léopoldine », en hommage à la fille regrettée de Victor Hugo et à sa propre fille, Lara. L’auteur tisse élégamment une narration de la vie de Victor Hugo, entremêlant son expérience intime du deuil avec des extraits cultes des textes du grand homme tels que « Les Misérables » ou « Les contemplations ». Vous plongerez dans la vie de Victor Hugo après la mort de Léopoldine en explorant les thèmes de la vie, la mort, l’intimité et la vie politique.

Venez donc participer à ce Café Littéraire où l’auteur nous présentera son oeuvre, ses secrets d’écriture ainsi que ses sources d’inspiration. A l’issue de la conférence, vous pourrez bien sûr faire dédicacer votre exemplaire du livre mais aussi bénéficier d’un moment de discussion privilégié avec l’auteur.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.cafe-mulot.com/rendez-vous https://bookings.zenchef.com/results?rid=356595&pid=facebook&fbclid=IwAR3Xk0Z3IjxZ1zF753400RogO7s9fICW3zyh5YvxM7wCaMYW7deLeKpwwW4&pixelid=452037398949646

Maison Mulot, Grasset Léopoldine, Thierry Consigny, Café Mulot