. gratuit Ouvert à toutes et à tous! Le Café Mulot vous propose d’écouter notre invité en savourant nos pâtisseries maison avec une formule gourmande à 12,5€ comprenant une pâtisserie et une boisson chaude de votre choix!

Rencontrez Theresa Révay, lors de la présentation de son nouvel ouvrage « La Course Parfaite: François Mathet, portrait du maître entraîneur ». Le Café Mulot vous invite à rencontrer Theresa Révay, lauréate du prix Historia 2014, lors de la présentation de son livre « La course parfaite: François Mathet, portrait du maître entraîneur ». Dans cet ouvrage, l’auteur nous dévoile l’histoire des plus prestigieuses écuries de France durant les années 1940-1960 à travers la vie de François Mathet, le « Napoléon des entraîneurs ». Elle retrace les combats et controverses qui ont rythmé la vie de cet homme, ses fêlures et les grands noms qui ont croisé son chemin (Chanel, Delon ou encore Rothschild). Venez donc participer à ce Café Littéraire où l’auteur nous présentera son oeuvre, ses secrets d’écriture ainsi que ses sources d’inspiration. A l’issue de la conférence, vous pourrez bien sûr faire dédicacer votre exemplaire du livre mais aussi bénéficier d’un moment de discussion privilégié avec l’auteur. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.cafe-mulot.com/rendez-vous https://bookings.zenchef.com/results?rid=356595&pid=facebook&fbclid=IwAR3Xk0Z3IjxZ1zF753400RogO7s9fICW3zyh5YvxM7wCaMYW7deLeKpwwW4&pixelid=452037398949646

