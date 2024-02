Café littéraire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains, samedi 17 février 2024.

Café littéraire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains Gironde

Vous avez lu et ils vous ont plu ! Venez partager vos coups de coeur autour d’un café !

Accès gratuit et sur réservation.

Public adulte.

Vous avez lu et ils vous ont plu ! Venez partager vos coups de coeur autour d’un café !

Accès gratuit et sur réservation.

Public adulte. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17



L’événement Café littéraire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Andernos-les-Bains