Venez au restaurant du Dahu, à l’Espérou, à 18h au Café littéraire animé par Jean-François Homo. Il débute comme auteur compositeur interprète dans les cabarets de St Germain des Près. Puis il voyage au Canada et en Amérique du Nord. De retour en France, il s’installe à Nîmes et se tourne résolument au théâtre. Actuellement, il poursuit son compagnonnage avec la Cie Beau Parleur et travaille à la publication de ses écrits éphémères. Inscriptions conseillées et renseignements auprès de Martine Pialot, Culture Aigoual au 06 04 50 70 70 ou de l’office de tourisme au 04 67 82 64 67. Sur participation gratuite ; le snack bar vous accueillera et vous pourrez vous y restaurer et vous désaltérer. L’entrée en établissement snack bar induit l’obligation du pass sanitaire.

