Val-d’Aigoual Gard Gard Venez au restaurant du Dahu, à l’Espérou, au Café littéraire animé par René Barral, romancier Gangeois. Il nous entraine en pays Cévenol, cadre qui lui est familier. Avec « les aventures d’Attila », vous le suivrez dans un conte amusant ; vous pourrez ensuite échanger avec lui sur ses ouvrages inspirés de son enfance. Horaires entre 18h et 21h en fonction des directives de couvre-feu. Inscriptions conseillées et renseignements auprès de Martine Pialot, Culture Aigoual au 06 04 50 70 70 ou de l’office de tourisme au 04 67 82 64 67. +33 4 67 82 64 67 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-01 par

