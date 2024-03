Café littéraire à la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle – Bibliocafé Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 16h30 à 17h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

La Sorbonne Nouvelle est partenaire du prix Chronos de Littérature de jeunesse, prix de lecteurs qui récompense des ouvrages proposant un regard sur les relations entre générations, la représentation des âges, du vieillissement et de la mort, la famille et la transmission.

Nous proposons lors de ce café littéraire de faire découvrir au public intéressé la sélection d’albums qui concourent dans la catégorie CE1/CE2. Ces albums sont présents à la bibliothèque et pourront être consultés sur place.

SELECTION_CE1CE2_2024_Liste_avec_resumes.pdf (prix-chronos.org)

Il sera ensuite possible de voter pour l’album de son choix.

Avec Béatrice de Lavenne, responsable du prix Chronos, animée par Mathilde Goulvestre, Laetitia Dornacher (étudiantes en Master Lettres), Bénédicte Milland-Bove et Marie Sorel (maîtresses de conférences en Littérature française au département LLFL).

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle – Bibliocafé 8, avenue de Saint-Mandé 75012

Contact : bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Droits réservés.