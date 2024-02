CAFÉ LITTÉRAIRE À CHEVIRÉ-LE ROUGE Cheviré-le Rouge Baugé-en-Anjou, mercredi 20 mars 2024.

Un café littéraire ? C’ est un lieu où l’on parle de littérature, on échange des idées, on écoute des extraits de livres, on prend le temps d’écrire, tout en dégustant un café ou toute autre boisson. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20 22:00:00

Cheviré-le Rouge Bibliothèque Dominique Simonet

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire mediatheque@baugeenanjou.fr

