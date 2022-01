Café littéraire 5,rue de la Duchesse Anne Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Café littéraire 5,rue de la Duchesse Anne, 1 mars 2022, Le croisic. Café littéraire

5, rue de la Duchesse Anne, le mardi 1 mars à 17:30

Café littéraire médiathèque Le Traict d'encre Thème : Histoire et littérature. Moment solitaire, moment de silence, le plaisir de la lecture peut aussi se partager à plusieurs, à voix haute, devenant un moteur de rencontres et d'échanges. Voilà ce que vous pouvez trouver aux cafés littéraires du Croisic. Amateurs éclairés ou pas, curieux, nous vous invitons, dans une ambiance conviviale, à découvrir les livres de la rentrée. Inscriptions & renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32. Public adulte. Entrée Libre.

2022-03-01T17:30:00 2022-03-01T03:30:00

