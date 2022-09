Café littéraire

Café littéraire, 8 octobre 2022



2022-10-08 – 2022-10-08

à l’occasion de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne-Franche-Comté, ne manquons pas l’exposition de la bibliothêque : L’aventure de l’écriture au fil des siêcles. David Sneider, (de l’association Les trois chouettes), propose à 14 heures la visite guidée de cette approche de l’histoire de l’écriture de l’Antiquité à nos jours. dernière mise à jour : 2022-09-21 par

