Café Littéraire / 1830 – Génération 2030 : transmettre une mémoire et combattre l’oubli Bfm centre-ville / Salle Rez-de-Jardin Limoges, samedi 6 avril 2024.

Café Littéraire / 1830 – Génération 2030 : transmettre une mémoire et combattre l’oubli par Yannick Piris administrateur national du Cercle algérianiste. Samedi 6 avril, 15h00 Bfm centre-ville / Salle Rez-de-Jardin Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Yannick PIRIS, entrepreneur dans l’informatique et administrateur national du Cercle algérianiste nous présentera les leviers de transmission de la culture des Français d’Algérie à l’heure des fake news et de l’immédiateté des réseaux sociaux.

Au travers de son expérience personnelle, il exposera ce qui constitue un véritable guide de survie de la culture des Pieds-Noirs dans une société toujours plus individualiste au détriment de l’esprit de famille.

Bfm centre-ville / Salle Rez-de-Jardin 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Yannick Piris