Côtes-d’Armor Saint-André-des-Eaux Un rendez-vous pour les amoureux des livres, des belles histoires, des écritures mordantes, du suspens haletant, des mots qui nous font réfléchir et s’émouvoir…

Pour ce premier café littéraire, Luc Boutet, écrivain et journaliste, animera un échange sur le thème de l’argot dans la littérature.

Vous êtes invités à amener un livre, ou vos propres textes dont vous souhaitez partager des extraits aux convives. Né en 1950, Luc Boutet a été chroniqueur judiciaire indépendant, pendant 40 ans. Depuis 2013, il est Correspondant Local de Presse (CLP) pour l’hebdomadaire breton « Le Petit Bleu des Côtes d’Armor », basé à Dinan.

Son univers romanesque met toujours en scène : la justice, la police, les truands, les politiciens véreux et le … gros pognon de dingue !

Émaillés d’argot, truffés de mots très crus, ses textes n’obtiendront jamais le Prix Goncourt ! Il a apprit à lire dans les polars de San Antonio ou d’Alphonse Boudart, en écoutant Pierre Perret chanter. Il s’est nourri de Léo Ferré, Bobby Lapointe, Jean-René Caussimon et Boris Vian. Il ne sera jamais publié dans la Pléiade. +33 9 54 51 50 03 http://leprouvette.com/ L’Eprouvette D64 Saint-André-des-Eaux

