Nantes Médiathèque Lisa-Bresner

Nantes

Café Lisa Médiathèque Lisa-Bresner, 2 octobre 2021, Nantes.

Horaire : 11:00

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription God save the humor Venez partager et découvrir autour d’une tasse de thé l’humour anglais. Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion de découvrir des romans, films et séries britanniques qui vous redonneront le sourire. Médiathèque Lisa-Bresner adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

