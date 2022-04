Café Linguistique Watson’s Pub Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Watson’s Pub Périgueux, le mercredi 13 avril à 18:00

C’est le moment idéal pour échanger dans une autre langue que sa langue maternelle, en toute simplicité ! Le Centre Information Jeunesse de Périgueux organise un Café Linguistique ce Mercredi 13 avril à 18h00 au Watson’s Pub ! Gratuit sur inscription à [cij@perigueux.fr](mailto:cij@perigueux.fr) ou au 0553535281.

Le Centre Information Jeunesse de Périgueux organise un Café Linguistique ce Mercredi 13 avril à 18h00. Watson’s Pub Périgueux Périgueux Périgueux Dordogne

