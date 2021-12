Café linguistique | Spécial amitié franco-allemande Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres, 12 janvier 2022, Poitiers.

Café linguistique | Spécial amitié franco-allemande

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres, le mercredi 12 janvier 2022 à 17:30

Tu as envie de t’entraîner à parler d’autres langues, de te changer les idées et de rencontrer des personnes de différents pays ? **Rendez-vous mercredi 12 j anvier 2022 à partir de 17h30 au Centre Information Jeunesse de Poitiers !** Ce mois-ci, tu auras la possibilité de découvrir l’Allemagne dans toute sa splendeur sur les thèmes culturel, historique et linguistique pour célébrer la journée de l’amitié franco-allemande 2022 ! Les ateliers seront animés par des jeunes ambassadrices OFAJ Nouvelle-Aquitaine, qui représenteront la culture allemande ! Et toujours au programme, la possibilité de parler de tout et de rien avec de nouvelles personnes mais également, pour les plus aguerri.e.s d’entre vous, d’évoquer les actualités européennes et internationales du mois de janvier. Cet évènement est organisé par le centre Info Jeunes / EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres. Évènement cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label EUROPE DIRECT. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable.

Évènement gratuit et sans inscription.

Participez au café linguistique du 12 janvier 2022, de 17h30 à 19h, au centre Info Jeunes de Poitiers. L’occasion de discuter en différentes langues et de célébrer l’amitié franco-allemande !

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T17:30:00 2022-01-12T19:00:00