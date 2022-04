Café linguistique Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Le Centre Info Jeunes / Europe Direct Poitiers Vienne / Deux-Sèvres a le plaisir de vous inviter mercredi 13 Avril 2022 de 17h30 à 19h00 à son café linguistique mensuel, pour discuter en différentes langues et rencontrer de nouvelles personnes ! L’événement aura lieu au Centre Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine ( 45 place Charles de Gaulle ). Évènement cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label Europe Direct. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable. Venez pratiquer les langues étrangères dans une ambiance conviviale et de manière ludique ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

