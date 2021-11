Café Linguistique Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres, 17 novembre 2021, Poitiers.

Café Linguistique

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres, le mercredi 17 novembre à 17:30

Tu as envie de t’entraîner à parler d’autres langues, de te changer les idées et de rencontrer des personnes de différents pays ? Participe au café linguistique de novembre ! **Rejoins-nous au centre Info Jeunes de Poitiers le 17 novembre à 17h30.** Plus d’informations [ici](https://www.facebook.com/events/552726675984081?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D). Cet évènement est organisé par le centre Info Jeunes / Europe Direct Poitiers Vienne / Deux-Sèvres. _Évènement cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label Europe Direct. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable._

Entrée libre et sans inscription

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



2021-11-17T17:30:00 2021-11-17T19:30:00