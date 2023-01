Café linguistique – Centre de Loisirs « Chat Perché » Ribérac Ribérac Ribérac Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Ribérac A vos agendas ! Café linguistique! Le café linguistique du mois de Juin c’est ce samedi !!!! L’équipe de volontaires vous attend, ce samedi 4 Juin au centre de loisirs de Ribérac, en haut du parking derrière le cinéma. C’est gratuit et ouvert à tous ! On vous attend avec impatience pour pratiquer une langue étrangère. Café Linguistique proposé par la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois de 15h à 16h30 au Centre de Loisirs – Vous voulez jouer et parler anglais, allemans, espagnol… Ouvert à tous, débutants et confirmés, 1 Boisson non alcoolisée offerte – Gratuit. Communauté de Communes du Périgord Ribéracois ©CCPR

