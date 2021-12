Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Café Libre avec la Préface Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Café Libre avec la Préface

Mairie de Colomiers, le mardi 1 mars 2022 à 17h30

Mairie de Colomiers, le mardi 1 mars 2022 à 17:30

### Café libre avec la librairie la Préface 

Mardi 1er mars à 17h30

Jérôme de la librairie la Préface est avec nous pour partager ses coups de cœur de la seconde rentrée littéraire. Comme le nom du café l'indique, vous êtes libres de venir avec les livres ou les titres qui ont marqué votre vie de lecteurs et que vous souhaitez partager avec nous. En février, nous avons encore besoin de nous réchauffer avec de bons livres sous le plaid !

Gratuité | salle de conférences du Pavillon blanc Henri Molina

Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

2022-03-01T17:30:00 2022-03-01T18:30:00

