Rencontre autour de « Vers la normativité queer » de Pierre Niedergang, en présence de l'auteur Mardi 30 janvier à partir de 19h30, les Désaxé.e.s vous invitent à la présentation de « Vers la normativité queer » de Pierre Niedergang (éd. Blast, 2023), en présence de l'auteur, suivie par un débat. Mardi 30 janvier, 19h30 Café librairie Michèle Firk

Depuis la fin des années 1980, les pratiques et théories queers ont critiqué les dynamiques de normalisation liées aux dominations cisgenres et hétéropatriarcales. Mais à cette critique a succédé une position purement déconstructrice des normes de la sexualité, au point que la nouvelle norme est devenue le refus de toute norme.

En distinguant normalisation et normativité, Pierre Niedergang affirme que la critique de la normalisation, bien légitime, n’implique pas une position antinormative mais au contraire une « normativité queer ».

Après avoir étudié les impasses de l’antinormativité, notamment concernant les violences sexuelles, l’auteur décrit cette normativité queer : critique, communautaire et vitale. Reconnaître cette inventivité normative à l’œuvre dans nos communautés permettrait de construire une perspective queer féministe consciente de la dimension matérielle des oppressions et des rapports de pouvoir qui se nouent au cœur de nos relations, de nos corporéités et de nos sexualités.

Pierre Niedergang, né le 15 juillet 1993 à Belfort, est un philosophe français et chercheur spécialisé dans la philosophie de la sexualité, la théorie queer, la philosophie féministe, la psychanalyse et la philosophie française contemporaine, celle de Gilles Deleuze et Michel Foucault en particulier.

Il est l’auteur de « Vers la normativité queer » (2023), ouvrage dans lequel il critique les approches anti-normatives de la théorie queer, ainsi que de plusieurs articles universitaires. Il collabore depuis 2019 au journal littéraire en ligne Diacritick.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil

Maïc Baxane, 2022