Mardi 19 décembre à 19h30, projection du documentaire « 4801 Nuits » de Laurence Michel, en sa présence
Café librairie Michèle Firk
Montreuil, 19 décembre 2023

L’abstinence est le renoncement à la satisfaction d’une envie. Toute cessation de consommation alcoolisée doit être totale et définitive. En gros, j’ai pris perpette !

« 4801 Nuits » documente une introspection et une errance, une chute et une élévation, lors d’un voyage au cercle polaire.

Une légende raconte que la nuit polaire conduit celles et ceux qui s’y aventurent entre raison et folie…

BIOGRAPHIE

Laurence Michel travaille comme monteuse depuis 2000, dans l’animation, la publicité, le documentaire, l’information télévisée.

En 2014, Laurence intègre l’atelier de réalisation de films documentaires des Ateliers Varan et réalise « Ronde-bosse », un film questionnant le rapport entre la féminité et la chevelure.

En 2022, elle réalise le film « 4801 nuits », dans lequel elle raconte son addiction à l’alcool avec des objets, de l’humour et de l’espoir.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

© Les Films de la Pépinière