Rencontre avec Trou Noir – la revue Jeudi 14 décembre, 19h00 Café Librairie Michèle Firk Entrée libre

À la question « aimons-nous le sexe ? », Leo Bersani affirme : « Il y a sur le sexe un secret bien gardé : la plupart des gens n’aiment pas ça.

Nous vous invitons à discuter autour du numéro deux de la revue Trou Noir, paru le 6 octobre dernier. Après la rencontre avec Cy Lecref Maulpoix (auteur d’un des textes du numéro) autor de « Un manifeste Gay » et « Contre Chant Masqué » le 22/11 à la librairie, nous recevons cette fois ds auteurs-trices de la revue Trou Noir – voyage dans la dissidence sexuelle.

Aimons-nous le sexe ? Ce numéro de Trou Noir cherche à explorer ce que le sexe et le politique auraient encore à fricoter ensemble, et à articuler nos paroles sans pour autant les faire se confondre. Bien sûr, répondre « oui » ou « non » à cette question ne relève pas de l’évidence et ne permettra pas de se situer sur une quelconque échelle de la dissidence sexuelle, mais y répondre quand même en allant puiser en soi-même, dans la littérature, dans la recherche, dans l’histoire, dans des expériences de groupe, dans toutes formes susceptibles de nous aider à penser le désir sexuel comme une résistance au pouvoir.

La discussion sera suivi d’un pot convivial, comme de coutume.

Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h

