Rencontre autour de « Un manifeste Gay » et « Contre chant masqué » avec Cy Lecerf Maulpoix Café librairie Michèle Firk Montreuil, 22 novembre 2023, Montreuil.

Rencontre autour de « Un manifeste Gay » et « Contre chant masqué » avec Cy Lecerf Maulpoix Mercredi 22 novembre, 19h00 Café librairie Michèle Firk

Mercredi 22 novembre à 19h, nous recevrons Cy Lecerf Maulpoix pour une rencontre autour de sa traduction d’ « Un manifeste gay » de Carl Wittman, et de son texte « Contre chant masqué », tous deux publiés dans un ouvrage aux éditions du commun en octobre 2023.

« Les gays doivent remplacer un style de vie qui dit : « À part ma sexualité, je

suis comme le reste des Américains », par la fierté de leur sexualité et la

compréhension du fait d’être méprisé comme point de départ pour identifier

d’autres types d’oppression – la conscription, le travail, l’aliénation, la

pauvreté, l’argent comme valeur supérieure aux personnes. »

» Méconnu en France, le « Manifeste gay » de Carl Wittman est l’un des textes fondateurs du militantisme gay et queer états-unien, écrit juste avant les émeutes de Stonewall en 1969. Traduit pour la première fois en français,

cette réflexion radicale sur l’essor des mouvements de libération sexuelle théorise la nécessité d’une alliance avec d’autres luttes sociales (droits

civiques, féministes, pacifistes). Un peu plus d’un demi-siècle plus tard,

l’auteur et militant Cy Lecerf Maulpoix revient sur l’importance stratégique

de ce texte pour l’époque et en tire un « contre-chant », réflexion poétique

sur son propre parcours pédé et les enjeux politiques qui le balisent.

A propos des auteurs:

Issu d’une famille communiste, Carl Wittman commence à militer au sein de

l’organisation étudiante Students for a Democratic Society et s’engage dans

le mouvement pour les droits civils. À la fin des années 60 il participe

activement à une cellule marxiste du Gay Liberation Front, le Red Butterfly,

avec laquelle il publie « Un manifeste gay », texte qui vise à penser la position et le rôle politiques des communautés LGBT+ au sein des mouvements de libération.

Auteur et chercheur indépendant, Cy Lecerf Maulpoix a notamment écrit et

publié « écologies déviantes « (éd. Cambourakis, 2021), « Edward Carpenter

et l’autre nature » (éd. Le passager clandestin, 2022). » – les éditions du commun

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00