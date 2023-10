Présentation de « Atelier panique » d’Antoine Jobard aux éditions du Sabot Café librairie Michèle Firk Montreuil, 19 octobre 2023, Montreuil.

Présentation de « Atelier panique » d’Antoine Jobard aux éditions du Sabot Jeudi 19 octobre, 19h00 Café librairie Michèle Firk

Jeudi 20 octobre Antoine Jobard viendra nous présenter son roman Atelier panique publié aux éditions du Sabot !

Après une nuit agitée, un jeune saboteur s’éveille dans un jardin public. Au marché aux puces, il déniche un étrange portrait et se lie bientôt d’amitié avec son auteur vieillissant.

S’écroulant sur sept jours et sept chapitres, atelier panique impose le rythme d’une genèse à rebours : celle du peintre ayant décidé d’en finir au bout d’une semaine. Tandis que le monde et ses insurrections se diluent autour des deux personnages, le récit se resserre dans leur confrontation.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

