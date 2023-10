Arpentage de la brochure « Affaire Lafarge, les moyens d’enquêtes utilisés et quelques attentions à en tirer » Café librairie Michèle Firk Montreuil, 15 octobre 2023, Montreuil.

Arpentage de la brochure « Affaire Lafarge, les moyens d’enquêtes utilisés et quelques attentions à en tirer » Dimanche 15 octobre, 18h00 Café librairie Michèle Firk

Le mois dernier sortait sur le site des Soulèvements de la terre un texte important mettant à jour les différents moyens de surveillance mis en oeuvre par la police (et les renseignements) dans le cadre de « l’affaire Lafarge ».

Le 10 Décembre 2022, l’usine Lafarge de BoucBel-Air était désarmée et mise à l’arrêt par 200 personnes. Les 5 et 20 Juin 2023, 35 personnes étaient arrêtées et placées en garde à vue – dont 31 dans le cadre de l’affaire de Bouc-Bel-Air -, certaines dans les locaux de la sous-direction anti-terroriste de Levallois Perret. 2 personnes sont aujourd’hui mises en examens.

Ce texte, comme d’autres retours d’expériences qui ont pu avoir lieu ces derniers mois, peut nous servir de mise-à-jour pour évaluer ou ré-évaluer nos pratiques numériques et militantes. Au sein des Soulèvements de la terre en Ile-de-France, un groupe de travail s’est donné pour horizon de faire de la veille sur les questions de surveillance et de privacité numérique, leur implications politiques, ainsi que de proposer des temps d’échanges sur ces questions et des ateliers de formation sur le numérique en général et ses usages dans les milieux militants.

Cette première rencontre autours du texte, chez Firk, le 15 Octobre 2023, sera l’occasion, de découvrir le texte, d’en questionner les implications pratiques et d’interroger la question des « protocoles de sécurité » qui, bien plus qu’une simple addition de mesures « recettes » de protection, commence par la compréhension des enjeux autour du numérique et doit correspondre à chacun·e, en fonction de sa vie et de ses engagements, faute de quoi il peut s’avèrer anxiogène et difficile à tenir sur la durée.

Ce temps d’échange n’est pas une formation pratique mais plutôt un moment de reflexion en commun autours de ces questions, qui vient en parallèle et éventuellement en amont des ateliers qui auront lieux dans les prochaines semaines.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

