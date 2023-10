Rencontre avec Marcia Burnier, pour le roman Hors D’atteinte Café Librairie Michèle Firk Montreuil, 11 octobre 2023, Montreuil.

Rencontre avec Marcia Burnier pour la publication de son deuxième roman aux éditions Cambourakis, qui aborde les questions de violences, de consentement et de domination patriarcale au sein du couple.

Elle trouvait que fuir demandait moins d’énergie que se battre.

Désormais elle doute : est-ce qu’on fuit pour éviter de souffrir ou pour se raccommoder en silence sans troubler personne.

Après plusieurs années d’une relation d’emprise avec un homme, Erin a trouvé la force de s’échapper pour recommencer sa vie seule. Du jour au lendemain, elle adopte une chienne qui devient une compagne indispensable, loue une maison isolée dans un village des Pyrénées où elle n’a plus à craindre d’être jugée, et se réapproprie son quotidien, en apprenant à vivre au rythme des saisons et de la nature.

Marcia Burnier Marcia Burnier est une autrice franco- suisse. Elle a co-créé le zine littéraire féministe It’s Been Lovely but I have to Scream Now et a publié différents textes dans les revues Retard Magazine, Terrain vague et Art/iculation. Née à Genève, elle a grandi dans les montagnes de Haute-Savoie. Elle a notamment suivi des études de photographie et cinéma à Lyon 2. Les Orageuses est son premier roman, et le premier de la collection Sorcières.

Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00

