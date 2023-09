Pour une architecture des communs – autoconstruction et espaces collectifs Café librairie Michèle Firk Montreuil, 10 octobre 2023, Montreuil.

Mardi 10 octobre à 19h nous vous invitons à rencontrer le collectif de la Facto et les autrices du livre « pour une architecture des communs – autoconstruction et espaces collectifs » préfacé par Geneviève Pruvost(aux éditions étérotopia).

Alors que les crises sociales et écologiques s’intensifient, la création d’espaces communs est aujourd’hui au cœur de nombreux mouvements d’émancipation. Si de nombreuses expérimentations autonomes donnent à penser autrement nos manières d’habiter les territoires, ce livre met en lumière des pratiques d’autoconstruction accompagnées par des professionnel·les jouant avec les cadres réglementaires pour mieux les vivifier, les bousculer ou les détourner. L’enjeu est le suivant : favoriser la construction collective et conviviale d’espaces de subsistance, de sociabilité ou de création, avec celles et ceux qui en auront l’usage. Pour ce faire, nous avons enquêté sur l’expérience de la cuisine de quartier de Récolte Urbaine, construite collectivement à Montreuil, ainsi que sur des initiatives menées par d’autres collectifs afin de répondre aux questions suivantes : Comment les architectes, les artisan·es et les usager·es peuvent-ils·elles travailler de manière coopérative ? Comment repenser ces métiers, le rapport au travail et les modes d’apprentissage ? Quelles marges de manœuvre peut-on négocier avec les réglementations ? Comment organiser un chantier collectif ? Comment faire perdurer ces espaces autogérés ? Les éclairages théoriques et les conseils pratiques que nous proposons émanent chaque fois d’expériences de terrain.

En encourageant les collectifs qui envisagent de se lancer dans ces chantiers, en éclairant de jeunes constructeur·ices et architectes en recherche d’alternatives, voire en inspirant des collectivités territoriales, l’ambition de ce livre est de faciliter l’émergence de communs autoconstruits de manière joyeuse et conviviale.

Les auteurs : La Facto est une association d’architecture participative, sociale et écologique. Elle accompagne des collectifs dans leurs projets de construction et de création de communs, et mène en parallèle un travail de recherche sur ces mêmes problématiques. Ce livre est le fruit de réflexions collectives menées au sein de La Facto par Ariane Cohin, Aline Laporterie et Perrine Philippe. Celle-ci a écrit et illustré la majeure partie de l’ouvrage.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ [{« type »: « link », « value »: « https://laparoleerrantedemain.org/ »}] Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

